В МЧС указали причину пожара в пончиковой на ул. Московской

13.08.2025 | 09:08

В региональном ГУ МЧС России назвали причину возгорания в павильоне с пончиками у ТЦ «Пассаж» на улице Московской в Пензе.

Пожар произошел 12 августа, вызов спасателям поступил в 12:26. Кадры ЧП распространились в Сети.

Очевидцы рассказали, что при готовке пончиков вспыхнуло масло.

К тушению пламени привлекли 10 человек и 2 единицы техники. При пожаре никто не пострадал. Павильон выгорел на площади 10 кв. м.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации производственного оборудования.