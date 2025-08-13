В поселке Верхозим ночью загорелась пекарня

13.08.2025 | 09:38

В ночь на среду, 13 августа, в р. п. Верхозим Кузнецкого района загорелась пекарня на улице Базарной.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 3:09.

Пламя тушили с помощью 3 спецмашин, также на место выезжало звено газодымозащитной службы.

«В результате пожара кровля здания выгорела на общей площади 123 кв. м. Пострадавших и погибших не зарегистрировано», - сообщили в МЧС.

12 августа на улице Московской в Пензе случился пожар в павильоне с пончиками у ТЦ «Пассаж». Никто не пострадал, строение выгорело на площади 10 кв. м. Предварительной причиной ЧП назвали нарушение правил устройства и эксплуатации производственного оборудования.