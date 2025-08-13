Общество

Назван метод замера уровня нитратов в арбузе в домашних условиях

Печать
Telegram

Существует несколько способов проверить арбуз на наличие нитратов, превышение концентрации которых может вызвать у человека острую интоксикацию.

Методы проверки в беседе с изданием «Газета.ru» перечислила врач-инфекционист Ольга Столярова. По ее словам, в домашних условиях можно воспользоваться йодом.

«Если капнуть на мякоть арбуза каплю раствора йода и она посинеет, - это косвенный признак высокого содержания нитратов», - отметила медик.

Насторожить покупателя также должны неестественный ярко-красный цвет, жесткие прожилки желтоватого оттенка, горьковатый вкус. Все это может быть признаками избытка нитратов.

По СанПиН допустимая концентрация нитратов в арбузах до 60 мг/кг. С наибольшей точностью проверку сделает нитратомер. Это портативный электронный прибор, щуп которого втыкается в мякоть.

Рекомендуется использовать и специальные тест-полоски. На них капают сок арбуза, затем измененный цвет сравнивается с прилагаемой к набору таблицей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте