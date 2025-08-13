Назван метод замера уровня нитратов в арбузе в домашних условиях

13.08.2025 | 08:50

Существует несколько способов проверить арбуз на наличие нитратов, превышение концентрации которых может вызвать у человека острую интоксикацию.

Методы проверки в беседе с изданием «Газета.ru» перечислила врач-инфекционист Ольга Столярова. По ее словам, в домашних условиях можно воспользоваться йодом.

«Если капнуть на мякоть арбуза каплю раствора йода и она посинеет, - это косвенный признак высокого содержания нитратов», - отметила медик.

Насторожить покупателя также должны неестественный ярко-красный цвет, жесткие прожилки желтоватого оттенка, горьковатый вкус. Все это может быть признаками избытка нитратов.

По СанПиН допустимая концентрация нитратов в арбузах до 60 мг/кг. С наибольшей точностью проверку сделает нитратомер. Это портативный электронный прибор, щуп которого втыкается в мякоть.

Рекомендуется использовать и специальные тест-полоски. На них капают сок арбуза, затем измененный цвет сравнивается с прилагаемой к набору таблицей.