Сетевое издание|18+|Понедельник|11 авг 2025|12:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В Кузнецком районе из-за удара молнии случился пожар в доме

Печать
Telegram

В воскресенье, 10 августа, в селе Татарский Канадей Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 0:35.

Предварительно, причиной происшествия стал грозовой разряд. Из-за удара молнии в доме обгорела стена на кухне на площади 1,5 квадратных метра.

Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

25 июля также из-за удара молнии в Бессоновке загорелся частный кирпичный дом в 1-м Западном проезде. Пылал чердак.

10 июня в Пензенском районе случились сразу 2 пожара, причиной которых стал грозовой разряд. Оба ЧП были в СНТ «Южное». В результате полностью сгорели 2-этажный деревянный садовый дом, а также кирпичный дом.

1 июня в селе Напольный Вьяс Лунинского района огонь, возникший после удара молнии, уничтожил надворные постройки на улице Бобровской.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте