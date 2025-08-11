В Кузнецком районе из-за удара молнии случился пожар в доме

11.08.2025 | 11:52

В воскресенье, 10 августа, в селе Татарский Канадей Кузнецкого района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 0:35.

Предварительно, причиной происшествия стал грозовой разряд. Из-за удара молнии в доме обгорела стена на кухне на площади 1,5 квадратных метра.

Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

25 июля также из-за удара молнии в Бессоновке загорелся частный кирпичный дом в 1-м Западном проезде. Пылал чердак.

10 июня в Пензенском районе случились сразу 2 пожара, причиной которых стал грозовой разряд. Оба ЧП были в СНТ «Южное». В результате полностью сгорели 2-этажный деревянный садовый дом, а также кирпичный дом.

1 июня в селе Напольный Вьяс Лунинского района огонь, возникший после удара молнии, уничтожил надворные постройки на улице Бобровской.