Небо над Пензенской областью закрыли для полетов

12.08.2025 | 05:59

В Пензенской области введен план «Ковер», сообщил в своем телеграм-канале ранним утром во вторник, 12 августа, губернатор Олег Мельниченко.

Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту ограничен. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Закрыто небо и в соседней с Пензенской Саратовской области. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Также в настоящее время в Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», доступа к мобильному интернету нет.

План «Ковер» вводился в пензенском аэропорте и ранним утром 11 августа. Ограничения действовали в течение часа.