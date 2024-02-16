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Общество

Архитекторы показали будущую детскую зону в парке им. Белинского

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Центральным объектом детской площадки, которая появится в парке им. Белинского к концу лета, станет игровой комплекс для детей старшего возраста в виде огромных желудей со спиральными горками, подвесным мостом и лазательными сетками. Об этом сообщили в архитектурном бюро «ВЕЩЬ!», где и разработали проект.

Архитекторы показали будущую детскую зону в парке им. Белинского

В виде желудевых шапочек также будут выполнены навесы над скамейками и песочницей. И сама площадка в плане имеет волнистые контуры, отсылающие к форме дубового листа.

Архитекторы показали будущую детскую зону в парке им. Белинского

Ее обустроят на холме у Тропы здоровья, рядом с тиром. «На холмах проектировать труднее, но благодаря рельефу в склон удалось вписать горки и батуты», - отметили в бюро.

Предусмотрены зоны для игр детей разных возрастов. Для тех, кто помладше, там будет небольшой игровой городок и большая песочница с водной колонкой и желобами.

«Нам кажется, что в городе мало скульптур, вписанных в ландшафт, с которыми можно взаимодействовать, поэтому детскую площадку будут украшать гранитные скульптуры стилизованных белок - жителей парка», - поделились в бюро «ВЕЩЬ!».

Также архитекторы рассказали о небольшом «Тайном саде» с холмами-цветниками и спрятанными между ними лежаками. Он расположится на площадке у станции канатной дороги. Рядом с лежаками поставят торшеры с прорезями в виде дубовых листьев, продолжая таким образом общую тему парка.

Архитекторы показали будущую детскую зону в парке им. Белинского

В 2023 году был благоустроен участок парка от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария. В 2024-м приступят ко второму этапу. «По проекту он предполагает обновление всей оставшейся территории парка, но, учитывая ее масштаб, приняли решение разбить второй этап на очереди», - пояснил глава Пензы Александр Басенко.

В первую очередь вошел участок от планетария в сторону танцплощадки. Все работы должны быть закончены до 30 августа 2024 года, при этом новые цветники, кустарники и деревья необходимо высадить до конца весны.

Металлические элементы объектов, которые установят в парке им. Белинского в этом году (перголы, скамеек, беседки, сидений в амфитеатре и др.), будут окрашивать в цвет, выбранный и использованный архитекторами в 2023-м, - матовый кораллово-красный.

Поскольку часть парка останется необновленной, его снова, в третий раз, выдвинут на голосование за объекты для благоустройства.

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Источник — фото архитектурного бюро «ВЕЩЬ!»
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