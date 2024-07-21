Губернатор: В регионе продолжают развивать спортивную инфраструктуру

21.07.2024 | 15:19

В Пензенской области реализуют федеральный проект «Спорт - норма жизи». Так, в рамках программы в 2023-м в регионе установили 5 спортивных площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО.

В этом году работу продолжили. Теперь спортивные площадки имеются во всех районах области.

Кроме того, в Пензе возвели ФОК на улице Стрельбищенской. Объект сдали к Дню города, который отмечался 12 июня. На базе нового комплекса будет работать спортивная школа № 8, в которой занимаются более 700 ребят. Объект смогут посещать и все жители микрорайона.

В Пензенской области продолжают ремонт спортивных залов в школах. К началу этого учебного года обновят 6 таких помещений.

«Мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру, чтобы каждый мог найти для себя занятие по душе. Главное богатство нашего региона - это здоровые и физически развитые люди, которые собственным примером показывают подрастающему поколению преимущества активного образа жизни», - рассказал губернатор Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».