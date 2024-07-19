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Общество

В УЖКХ Пензы рассказали, когда появится освещение у главпочтамта

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Житель Пензы в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте» поднял вопрос благоустройства одного из самых многолюдных мест.

«Много лет полностью не работает уличное освещение около центрального почтамта г. Пензы (ул. Кирова, 68 / Тетральный проезд, 7). Плафоны разбиты, мрак. И это самый центр города, исторический и культурный. Обещали сделать летом этого года, но все как обычно - никто ничего не делает», - обозначил он проблему.

В УЖКХ Пензы рассказали, когда появится освещение у главпочтамта

Ответ дали в управлении ЖКХ.

«В связи с большим объемом работ восстановление уличного освещения около центрального почтамта в Пензе (ул. Кирова, 68 / Театральный проезд, 7) планируется выполнить до конца третьего квартала», - говорится в нем.

В управлении добавили, что работы будут проводиться по мере появления свободных бригад организации «Пензенская горэлектросеть».

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Источник — фото Александра Иванова
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