В Наровчате отцу с плохим здоровьем уменьшили неустойку по алиментам

14.02.2024 | 19:38

В Наровчатском районе отец задолжал сыну более 500 000 рублей по алиментам. Бабушка ребенка обратилась в суд с требованием взыскать неустойку за невыплаченное содержание в сумме 579 612 рублей.

Бабушка, попечитель мальчика, объяснила, что отец мог по несколько месяцев не перечислять деньги для сына. На 30 мая 2023 года недоимка составила 522 650 рублей.

На суде мужчина заявил, что о сыне помнит, однако регулярно перечислять требуемую сумму ему мешают несколько обстоятельств. У сельчанина теперь новая семья, на его иждивении находятся жена и ребенок. Они живут в съемной квартире.

«В 2022 году ответчик перенес операцию и испытывает проблемы со здоровьем. В настоящее время он также не может полностью погасить задолженность по алиментам и тем более требуемую неустойку, а потому просил в иске отказать», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Суд внимательно изучил материалы дела и пришел к выводу, что неустойка, выплаты которой хочет бабушка, «несоразмерна последствиям нарушения обязательства». Сумма была уменьшена до 289 806 рублей.