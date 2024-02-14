Пензенцев попросили узнавать о том, где их троллейбус, по номеру телефона

14.02.2024 | 20:15

Жители Пензы по-прежнему хотят беспрепятственно узнавать, когда именно придет их автобус, маршрутка или троллейбус.

В некоторых случаях отслеживать движение общественного транспорта можно было через «Яндекс.Карты», однако в последнее время такая опция стала исчезать.

«Раньше движение маршрутки № 85 можно было отследить, а сейчас нет. Почему? Исчезал автобус № 149, сейчас появился. Маршруты троллейбусов где?» - поинтересовалась пользовательница Татьяна Г. на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

Пензячку поддержали другие горожане. Они написали, что с трудом узнают, где сейчас едет нужный им транспорт и когда примерно прибудет на остановку.

Представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона пояснил пензенцам, что о движении троллейбусов по маршруту проинформируют по телефону 42-12-10.

«В соответствии с действующим законодательством, обязанность перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, в предоставлении телематических данных о движении автобусов в открытые информационные ресурсы (в том числе «Яндекс.Карты») отсутствует, информация передается оператором перевозчиков на добровольной основе», - сообщили горожанам.

Ранее пензенцы могли отслеживать общественный транспорт сразу через несколько сервисов: вкладку на «Яндекс.Картах», сайт 58bus.ru и через приложение «Умный транспорт». В апреле 2023-го стало известно, что последние два ресурса больше не работают.

В областном правительстве тогда объясняли, что перевозчики настраивают аппаратуру спутниковой навигации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», и обещали, что в 3-м квартале 2023-го работа сайта 58bus.ru и приложения «Умного транспорта» восстановится.