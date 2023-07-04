В Пензе так и не вернули к работе приложение «Умный транспорт»

04.07.2023 | 08:35

Жители Пензы по-прежнему не могут отслеживать передвижения общественного транспорта через сервисы в мобильном телефоне. Ранее горожанам пообещали, что все заработает в июне.

«Очень просим Вас выяснить, почему отключили сайт 58bus. Так было удобно, посмотришь, когда придет нужный транспорт, и спокойно ждешь, а теперь на остановке стоят люди, нервничают в ожидании. Мы очень просим Вас решить этот вопрос, заранее Вам очень благодарны!» - обратилась пензячка к главе региона на его странице в соцсети «Одноклассники».

Ей ответил представитель областного правительства. Из его слов следует, что сроки возвращения сайта к работе перенеслись.

«В настоящее время перевозчиками, обслуживающими маршруты регулярных перевозок, осуществляется настройка и идентификация аппаратуры спутниковой навигации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». В связи с вышеизложенным трансляция данных в открытые информационные ресурсы временно не осуществляется. По завершении данной работы (планируемый срок - 3 квартал 2023 года) отображение движения общественного транспорта в информационных ресурсах и в мобильном приложении «Умный транспорт» планируется восстановить», - говорится в сообщении.

Так как срок завершения настройки планируемый, есть вероятность, что он снова перенесется.

Ранее пензенцы могли отслеживать общественный транспорт сразу через несколько сервисов: вкладку на «Яндекс.Картах», сайт 58bus.ru и через приложение «Умный транспорт». В апреле стало известно, что ни один из этих ресурсов больше не работает.