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Происшествия

Опубликованы кадры с места серьезной аварии в Богословке

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В Госавтоинспекции сообщили подробности серьезного ДТП в Пензенском районе. Авария случилась около 9:00 в субботу, 13 июля.

По предварительным данным, на 11-м километре дороги Ленинский лесхоз - Богословка столкнулись ВАЗ-2104, которым управлял 25-летний мужчина, и Volkswagen Tiguan с 39-летним водителем за рулем.

Опубликованы кадры с места серьезной аварии в Богословке

В аварии пострадали пять человек. Медики госпитализировали водителя ВАЗа, а также его 35-летнего пассажира.

Опубликованы кадры с места серьезной аварии в Богословке

Опубликованы кадры с места серьезной аварии в Богословке

«Еще 3 пассажира этого автомобиля, двое мужчин в возрасте 21 года и 18-летний юноша, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил начальник отделения Управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Опубликованы кадры с места серьезной аварии в Богословке

Опубликованы кадры с места серьезной аварии в Богословке

По факту происшествия проводят проверку. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

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Источник — фото, видео управления Госавтоинспекции УМВД России по области
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