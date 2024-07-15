Опубликованы кадры с места серьезной аварии в Богословке

15.07.2024 | 13:01

В Госавтоинспекции сообщили подробности серьезного ДТП в Пензенском районе. Авария случилась около 9:00 в субботу, 13 июля.

По предварительным данным, на 11-м километре дороги Ленинский лесхоз - Богословка столкнулись ВАЗ-2104, которым управлял 25-летний мужчина, и Volkswagen Tiguan с 39-летним водителем за рулем.

В аварии пострадали пять человек. Медики госпитализировали водителя ВАЗа, а также его 35-летнего пассажира.

«Еще 3 пассажира этого автомобиля, двое мужчин в возрасте 21 года и 18-летний юноша, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил начальник отделения Управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

По факту происшествия проводят проверку. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.