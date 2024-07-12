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Криминал

Оператор связи возместит жительнице Каменки отданные мошенникам деньги

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Из-за бездействия оператора сотовой связи, пропустившего звонок с подменного номера, пострадала 66-летняя жительница города Каменки.

До женщины, используя такой способ скрыть свой номер, дозвонились мошенники и выманили у нее 298 тыс. рублей.

«Пенсионерка была признана потерпевшей по уголовному делу о телефонном мошенничестве.

Производство по нему было приостановлено в январе 2023 года в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокуратура возбудила в отношении оператора дело об административном правонарушении. Организацию оштрафовали на 600 тыс. рублей за неисполнение обязанностей по прекращению оказания услуг связи и неправомерный пропуск трафика в свою сеть.

«В целях восстановления прав пострадавшей Каменский межрайонный прокурор обратился в суд с иском в ее защиту о взыскании с оператора связи денежных средств, похищенных неустановленными мошенниками», - добавила Светлана Артамонова.

Требования прокурора удовлетворили, пострадавшей горожанке возместят ущерб, причиненный аферистами.

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