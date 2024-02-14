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Общество

Глава Кузнецка ответит на вопросы горожан в прямом эфире

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Во вторник, 20 февраля, глава Кузнецка Сергей Златогорский проведет прямой эфир с жителями города.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Вопросы Сергею Александровичу можно присылать уже сейчас. Их следует размещать под соответствующими постами в аккаунтах официальных групп администрации города Кузнецка в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Также их можно прислать по электронной почте adm-news@mail.ru и задать по телефону 8(84157) 3-31-43.

Трансляция начнется в 15:00 на личной странице Сергея Златогорского https://vk.com/id422375262.

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