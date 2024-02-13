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Общество

В МЧС рассказали, когда пензенским рыбакам запретят выходить на лед

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В Пензенской области с 15 марта запретят выход на лед. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели регулярно беседуют с рыбаками, предупреждая их об опасности льда. Из-за погодных условий водоемы замерзают неравномерно, толщина покрова меняется. Отсюда повышенный риск для любителей зимнего лова, детей и просто пешеходов, решивших срезать путь.

После введения запрета пензенцев будут штрафовать за выход на лед. Нарушителям придется отдать от 500 до 1 000 рублей.

В такую же сумму оценен выезд на транспортном средстве - любом, даже приспособленном для передвижения по льду.

8 февраля в МЧС предупредили, что безопасного льда на водоемах в Пензенской области, особенно проточных, почти не осталось.

«Лед стал рыхлым, ломким, появились многочисленные промоины, лед отходит от береговой линии», - пояснили в пресс-службе регионального управления.

Уже зарегистрирован случай провала человека под лед. Речь о 33-летнем мужчине, тело которого 6 февраля было извлечено из Суры в районе проезда Литвинова.

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