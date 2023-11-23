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Общество

Озвучен размер штрафов для пензенцев за выход или выезд на лед

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Сотрудники МЧС напомнили жителям Пензенской области о штрафах за выход или выезд на неокрепший лед. Наказывать рублем будут с 10 ноября по 10 декабря, когда толщина корки менее 7 см.

Необдуманный выход на поверхность водоема обойдется в сумму от 500 до 1 000 рублей. Столько же придется отдать за выезд на транспортном средстве (во время запрета - любого, даже такого, которое приспособлено для передвижения по льду).

Меры направлены на обеспечение безопасности людей и предупреждение трагедий, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее в МЧС перечислили признаки тонкого льда:

- молочно-мутный цвет, ноздреватая и пористая структура - такой обрушивается без потрескивания;

- слой снега (маскирует полыньи, замедляет рост покрова);

- растущие камыши, тростник, другие водные растения (там толщина покрова всегда меньше).

В Пензенской области ежегодно фиксируются несчастные случаи на льду. Провалиться чаще всего рискуют люди, сокращающие путь по гладкой поверхности, рыбаки и дети.

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