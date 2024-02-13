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Общество

Пензенцы начали отправлять в зону СВО посылки к 23 Февраля

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Жители Пензенской области начали отправлять участникам специальной военной операции посылки к 23 Февраля.

О гуманитарном грузе, вывезенном из региона в зону СВО в понедельник, 12 февраля, рассказала Пензенская епархия.

В партию вошли продукты, одежда, овощи и 50 индивидуальных коробок с надписью «Посылка защитнику Отечества».

«Гуманитарную помощь в зону специальной военной операции собрали прихожане и социальная служба Богоявленского храма р. п. Мокшан, Никольского молитвенного дома с. Царевщино, а также неравнодушные жители р. п. Мокшан и Мокшанского района», - уточнили в информационном отделе епархии.

В январе Пензенская епархия проводила акцию «Рождественский подарок солдату». Прихожанам предлагалось принести в центр гуманитарной помощи вещи для бойцов, которые к 7 января отправили в зону проведения спецоперации.

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Источник — фото Пензенской епархии
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