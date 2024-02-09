В Пензе хотят вести учет оплаты проезда в общественном транспорте

09.02.2024 | 17:54

В Пензенской области планируют утвердить положение об автоматизированной системе учета оплаты проезда (АСУОП) в общественном транспорте. Проект соответствующего постановления председателя регионального правительства Николая Симонова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о муниципальных маршрутах в Пензе, Заречном, Пензенском и Бессоновском районах с регулируемыми тарифами. Перевозчики должны будут заключить договоры с оператором АСУОП.

«Основная цель внедрения системы - создание технологической базы для последовательного развития отрасли пассажирских перевозок, обеспечение технологической возможности оказания пользователям услуг по перевозке с использованием банковских карт, транспортных карт, транспортных карт льготника, наличных денежных средств, мобильных и иных устройств для оплаты проезда», - говорится в документе.

Благодаря системе появится возможность вести учет пассажиров в разрезе остановочных пунктов, формировать реестры с информацией о количестве, видах транзакций с привязкой к координатам остановочных пунктов.

Предполагается, что регистрация оплаты проезда будет осуществляться при использовании карты какого-либо вида или мобильного телефона с возможностью оплаты по QR-коду.

При отсутствии карты пассажир передаст деньги кондуктору или водителю, который самостоятельно зафиксирует факт оплаты с помощью служебной карты. Билет выдадут в бумажном или электронном виде.

В конце прошлого года в Пензенской области обнародовали новые схемы движения транспорта, созданные в рамках ожидаемой реформы. Изучив их, многие пассажиры пришли к выводу, что из-за сокращения числа маршрутов добраться до нужных им мест без пересадок, как раньше, уже не получится. Люди задались вопросом насчет возможности бесплатной пересадки, о которой шла речь в самом начале разработки реформы.

Министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей Балакин, отвечая на вопрос о так называемом золотом часе, когда пассажир при пересадке покупает билет только один раз, заявил: «Если человеку нужно пересесть с одного маршрута на другой, а это разные перевозчики, золотой час сложно очень отследить, кто сколько где проехал. Но мы пытаемся, сейчас у нас есть такая задумка, попробуем. Не обещаю, что прямо вот будет скоро, но есть такая мысль, чтобы сделать золотой час. Сейчас пока это для нас сложно и технически, и юридически».