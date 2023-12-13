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Общество

От пензенцев ждут замечаний по новой маршрутной сети

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Новая схема движения общественного транспорта не может нравиться всем без исключения пассажирам. Об этом заявил министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей Балакин.

По его словам, 30 лет маршрутная сеть формировалась хаотично. Теперь пришла пора упорядочить ее.

«Но сеть не будет такой, чтобы каждому было удобно от своего подъезда доехать до поликлиники, детского сада или школы. Это общественный транспорт. Где-то, может быть, придется пересаживаться», - признал он в среду, 13 декабря, в прямом эфире, организованном ЦУРом.

Проект новой схемы движения уже разработан и размещен на сайте минцифры, однако он не является окончательным. Специалисты будут ждать комментариев от пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе министерства, все вопросы, предложения и замечаниям можно направлять на адрес электронной почты: info@транспорт58.рф.

«Окончательный вариант будет, когда мы окончательно поймем, что устраивает людей, передвигающихся на пассажирском транспорте. Проведем анализ пожеланий, промониторим. Понимаю, что будет много негатива: желания всех удовлетворить невозможно. Но будем прислушиваться обязательно», - пообещал министр.

По его словам, новая схема движения пассажирского транспорта может окончательно оформиться в начале или середине января 2024 года.

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