В 2024 году пензенцам назначили более 1 260 пенсий по старости

09.02.2024 | 09:40

С начала года жителям Пензенской области назначили более 1 260 страховых пенсий по старости. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщили в региональном отделении Соцфонда России.

В 2024-м на общих основаниях на заслуженный отдых могут выйти женщины 1966 года рождения и мужчины 1961-го, имеющие не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 коэффициента.

«Чтобы убедиться в полноте сведений для назначения пенсии, пензенцы могут заранее заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через «Личный кабинет» на портале госуслуг, в клиентских офисах СФР или в МФЦ», - пояснили в пресс-службе фонда.

При обнаружении неточностей или отсутствия необходимых сведений (например, данных об одном из периодов работы) нужно предоставить в клиентскую службу СФР подтверждающие документы. Если понадобится, Соцфонд поможет получить справки, направив запросы в соответствующие ведомства.

После такой заблаговременной подготовки по достижении жителем региона пенсионного возраста страховая пенсия по старости будет ему назначена автоматически. Для этого за 10 дней до того он должен подать заявление через портал госуслуг с согласием на автоматический режим.