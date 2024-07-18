Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова."> Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова."> Гастроэнтеролог: Арбузы могут быть опасны для здоровья
Сетевое издание|18+|Четверг|18 июл 2024|12:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+33oC
+34oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Гастроэнтеролог: Арбузы могут быть опасны для здоровья

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Арбузы нового урожая, появившиеся на прилавках магазинов, могут быть вредны для здоровья. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

«Арбузы могут быть собраны до полной зрелости, что отражается на их качестве и вкусе. Незрелые арбузы безвкусны и имеют неправильную текстуру. Они содержат меньше сахара, что делает их менее привлекательными для потребителей. А если арбузы выращиваются с использованием пестицидов и гербицидов, в ранних плодах может быть повышенное количество этих веществ», - пояснила она.

Александра Разаренова дала рекомендации по определению спелости арбуза.

«Зрелый арбуз, если по нему постучать, должен издавать глухой звук. Если звук звонкий, это может указывать на то, что плод еще недостаточно созрел. Спелый арбуз обычно имеет слабый, приятный аромат. Плод должен быть упругим, но при этом не слишком твердым или слишком мягким. Он должен быть тяжелым для своего размера: это свидетельствует о высоком содержании сока внутри. Обратите внимание на хвостик: если он зеленый и сочный, вероятно, арбуз сняли слишком рано», - перечислила врач признаки хорошего плода.

Она также не рекомендовала покупать взрезанные арбузы, так как они могут не только потерять вкусовые качества, но и стать питательной средой для размножения патогенной флоры.

«Надо помнить, что из-за высокого содержания воды и сахара арбуз после нарезки очень быстро портится», - добавила Александра Разаренова.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте