Гастроэнтеролог: Арбузы могут быть опасны для здоровья

18.07.2024 | 08:18

Арбузы нового урожая, появившиеся на прилавках магазинов, могут быть вредны для здоровья. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

«Арбузы могут быть собраны до полной зрелости, что отражается на их качестве и вкусе. Незрелые арбузы безвкусны и имеют неправильную текстуру. Они содержат меньше сахара, что делает их менее привлекательными для потребителей. А если арбузы выращиваются с использованием пестицидов и гербицидов, в ранних плодах может быть повышенное количество этих веществ», - пояснила она.

Александра Разаренова дала рекомендации по определению спелости арбуза.

«Зрелый арбуз, если по нему постучать, должен издавать глухой звук. Если звук звонкий, это может указывать на то, что плод еще недостаточно созрел. Спелый арбуз обычно имеет слабый, приятный аромат. Плод должен быть упругим, но при этом не слишком твердым или слишком мягким. Он должен быть тяжелым для своего размера: это свидетельствует о высоком содержании сока внутри. Обратите внимание на хвостик: если он зеленый и сочный, вероятно, арбуз сняли слишком рано», - перечислила врач признаки хорошего плода.

Она также не рекомендовала покупать взрезанные арбузы, так как они могут не только потерять вкусовые качества, но и стать питательной средой для размножения патогенной флоры.

«Надо помнить, что из-за высокого содержания воды и сахара арбуз после нарезки очень быстро портится», - добавила Александра Разаренова.