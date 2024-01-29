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Политика

У главы Пензы появился заместитель по городскому хозяйству

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В понедельник, 29 января, стало известно о появлении у главы Пензы заместителя по городскому хозяйству. Им стал Ильдар Усманов, занимавший пост начальника управления жилищно-коммунального хозяйства.

Должность заместителя главы администрации по городскому хозяйству была вакантной с 15 августа 2023 года - 14-го числа ее по собственному желанию оставил Руслан Тинчурин.

Исполнение обязанностей с тех пор было возложено на заместителя главы администрации по земельным и градостроительным вопросам Ярослава Щигорева.

Ильдар Маратович Усманов родился в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан 19 марта 1986 года. В 2013-м окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет, в 2019-м - Башкирскую академию государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан.

«На протяжении 13 лет он работал в Стерлитамаке на предприятии по производству кальцинированной соды, где прошел путь от аппаратчика до начальника отделения. Затем в разные периоды времени занимал должности начальника отдела промышленности, транспорта и связи администрации городского округа город Стерлитамак, заместителя главного инженера МБУ «Ремонтно-строительное управление дорожно-озеленительных работ» городского округа город Стерлитамак», - рассказали в мэрии.

В Пензе Ильдар Усманов начал работать в 2022 году - он руководил городским департаментом ЖКХ, а 6 сентября 2022 года занял пост начальника управления ЖКХ (сначала в качестве и. о.).

Предыдущим главой управления был Анатолий Синичкин.

Исполнять обязанности руководителя сейчас будет заместитель начальника Михаил Парастаев.

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Источник — фото администрации Пензы
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