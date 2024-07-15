Опасных собак пока не станут маркировать

15.07.2024 | 20:36

Правительство России не поддержало законопроект, предложенный новгородскими депутатами. Народные избранники выдвинули инициативу маркировать собак потенциально опасных пород.

Предполагалось, что учету будут подлежать животные старше одного года, их навыки послушания после дрессировки предложили проверять.

Кроме того, авторы законопроекта хотели запретить разводить собак опасных пород в домах и квартирах.

«В кабмине указали на отсутствие механизма реализации законопроекта: согласно заключению, разработчики не прописали порядок проверки навыков послушания животных и не определили организации, уполномоченные оказывать такие услуги. Законопроект также не закрепляет за каким-либо ведомством права контролировать владельцев опасных собак. Поэтому, подчеркнули власти, документ нуждается в существенной доработке», - сообщает «Парламентская газета».

Сейчас в стране к потенциально опасным относят 12 пород собак. Это бразильский и алапахский чистокровный бульдоги, акбаш, амбульдог, американский бандог, булли кутта, гуль донг, бэндог, волкособ, питбульмастиф, северокавказская собака и волко-собачьи гибриды.