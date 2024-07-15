Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июл 2024|21:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Опасных собак пока не станут маркировать

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Правительство России не поддержало законопроект, предложенный новгородскими депутатами. Народные избранники выдвинули инициативу маркировать собак потенциально опасных пород.

Предполагалось, что учету будут подлежать животные старше одного года, их навыки послушания после дрессировки предложили проверять.

Кроме того, авторы законопроекта хотели запретить разводить собак опасных пород в домах и квартирах.

«В кабмине указали на отсутствие механизма реализации законопроекта: согласно заключению, разработчики не прописали порядок проверки навыков послушания животных и не определили организации, уполномоченные оказывать такие услуги. Законопроект также не закрепляет за каким-либо ведомством права контролировать владельцев опасных собак. Поэтому, подчеркнули власти, документ нуждается в существенной доработке», - сообщает «Парламентская газета».

Сейчас в стране к потенциально опасным относят 12 пород собак. Это бразильский и алапахский чистокровный бульдоги, акбаш, амбульдог, американский бандог, булли кутта, гуль донг, бэндог, волкособ, питбульмастиф, северокавказская собака и волко-собачьи гибриды.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте