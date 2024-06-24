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Общество

Учебная воздушная тревога: пензенцы получили СМС спустя час

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Утром в понедельник, 24 июня, в Пензе прошла проверка системы оповещения населения, о которой ранее предупреждали горожан. Прозвучала учебная воздушная тревога.

Сирены завыли в 10:09. Как обычно, не все остались довольны оповещением. В отдельных районах звук был громок и отчетлив, в других же слился с городским шумом.

Кто-то услышал предупреждение потому, что находился рядом с источником звука, другие были предупреждены и специально вслушивались, но третьи вообще не поняли, что что-то произошло.

Обещанные СМС-сообщения начали приходить через 5 минут после того, как сирены замолчали, а кто-то получил их спустя час. Уведомление содержало слова «Учебная воздушная тревога».

В Сети горожане поделились возмущением.

«Они что, вручную их отправляют? Тогда бы отправляли сначала СМС, а после включали сирену… А так люди, которые не читают новости пензенские и не смотрят ТВ, испугались до полусмерти, а спустя 10 минут «учебная тревога», «Пришло СМС через час. Поздновато», «Сирену не услышал, сообщение получил спустя 40 минут. Как выжить?» - написали пензенцы.

На то, что в случае реальной угрозы спастись не удастся, горожане уже жаловались в марте, после запуска электросирен (их тогда не услышала половина Пензы). Об этом писали жители Западной Поляны, Арбекова, в том числе Дальнего, проспекта Победы, Терновки, ГПЗ, Севера, центра, Заводского района, Бугровки, Маяка, Тепличного, Кривозерья, Шуиста.

Но в то же время указали, что сирены звучали громко, пензенцы из того же Заводского, с Южной, Западной, ул. Лермонтова, 8 Марта, Кирова, Суворова, из района автовокзала, Ахун.

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