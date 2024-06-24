Губернатор назвал недопустимым неоперативное СМС-оповещение

24.06.2024 | 19:27

Губернатор заметил жалобы ряда пензенцев на запоздалое поступление СМС-сообщений об учениях по отражению условной атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетной опасности.

«Отдельно благодарю жителей региона, которые в социальных сетях сообщали мне о неоперативном СМС-оповещении некоторых мобильных операторов. Очевидно, что недопустимо медлить, когда вопрос касается безопасности людей», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Он отметил, что подобные тренировки будут проводиться и впредь.

Утром в понедельник, 24 июня, в Пензе прошла проверка системы оповещения населения, о которой заранее предупредили. Прозвучала учебная воздушная тревога.

Сирены завыли в 10:09. В отдельных районах звук был громок и отчетлив, в других же слился с городским шумом.

СМС-сообщения начали приходить через 5 минут после того, как сирены замолчали, но некоторые получили их только спустя час с лишним. Уведомление содержало слова «Учебная воздушная тревога».