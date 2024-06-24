Сетевое издание|18+|Понедельник|24 июн 2024|22:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Губернатор назвал недопустимым неоперативное СМС-оповещение

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Губернатор заметил жалобы ряда пензенцев на запоздалое поступление СМС-сообщений об учениях по отражению условной атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетной опасности.

«Отдельно благодарю жителей региона, которые в социальных сетях сообщали мне о неоперативном СМС-оповещении некоторых мобильных операторов. Очевидно, что недопустимо медлить, когда вопрос касается безопасности людей», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Он отметил, что подобные тренировки будут проводиться и впредь.

Утром в понедельник, 24 июня, в Пензе прошла проверка системы оповещения населения, о которой заранее предупредили. Прозвучала учебная воздушная тревога.

Сирены завыли в 10:09. В отдельных районах звук был громок и отчетлив, в других же слился с городским шумом.

СМС-сообщения начали приходить через 5 минут после того, как сирены замолчали, но некоторые получили их только спустя час с лишним. Уведомление содержало слова «Учебная воздушная тревога».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте