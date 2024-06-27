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Общество

Бастрыкин отметил Пензенскую область в нехорошей статистике

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Пензенскую область в числе регионов, где регистрируется значительное число преступлений, совершенных мигрантами.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 27 июня, на Петербургском международном юридическом форуме, выступая на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России».

Александр Бастрыкин отметил, что при привлечении мигрантов на работу нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности, география миграционной преступности в России расширяется.

«Значительное число таких преступлений фиксируется в Самарской и Челябинской областях, в Алтайском крае, в Ямало-Ненецком АО, Тамбовской, Кемеровской, Пензенской областях и в ряде других регионов», - цитирует ТАСС председателя Следственного комитета РФ.

В июне полицейские подвели итоги этапа операции «Нелегал-2024» на территории Пензенской области. Сотрудники посетили стройплощадки, рынки и вокзалы, чтобы найти мигрантов-нарушителей. Всего было проверено 493 места.

В результате зафиксировано 143 нарушения миграционных правил. Суды решили выслать из страны 18 человек. Еще 35 иностранцам запретили въезд в Россию.

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