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Общество

В Пензе кандидата технических наук сочли опасным для страны

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В Пензе лишили вида на жительство гражданина Ирака, который прожил в Сурском крае более 10 лет. Иностранца обвинили в попытке насильственно изменить конституционный строй РФ.

На суде мужчина пояснил, что поселился в Пензенской области 1 сентября 2013 года. За это время он окончил аспирантуру, получил высшую квалификацию в сфере информатики и вычислительной техники, опубликовал более 30 научных работ, получил диплом кандидата технических наук.

Мужчина читал лекции для студентов и магистрантов, проводил практические занятия. По его словам, он всегда с уважением относился к законодательству России, не совершал никаких компрометирующих поступков, не создавал угрозу новой родине и старался выполнить все условия для получения гражданства РФ.

«Вид на жительство истец получил 22 апреля 2022 года, соответственно, никакой компрометирующей информации на момент его выдачи в отношении него не имелось», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Иностранец сообщил, что за время жизни в России только дважды покидал ее пределы: в первый раз чтобы забрать больного отца к себе в Пензенскую область, а второй - чтобы отвезти его тело на родину для погребения.

С решением регионального УМВД лишить его вида на жительство мужчина не согласился и просил суд признать его незаконным.

Требование иностранца не выполнили, решение аннулировать его вид на жительство оставили без изменения.

«Поскольку решение вопросов государственной безопасности, в том числе касающихся режима пребывания иностранных граждан, отнесено к компетенции ФСБ России, предоставленная названным государственным органом информация об угрозе безопасности, создаваемой иностранным гражданином, обязательна для органа внутренних дел и является основанием для принятия последним предусмотренного законом решения», - пояснили в пресс-службе.

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