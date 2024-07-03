К зданию областного правительства прибыли пожарные бригады

03.07.2024 | 14:23

В среду, 3 июля, жителей Пензы насторожило множество пожарных машин, которые прибыли к зданию областного правительства на улице Московской.

Кадры со спецтехникой, вереницей выстроившейся у стен и на въезде на парковку, появились в социальных сетях. «Наверное, вся пожарная Пенза приехала», - поделилась впечатлениями горожанка.

Пензенцы отметили, что не видели дыма или огня в окнах здания. Некоторые предположили, что небывалое количество техники собралось из-за учений.

Ситуацию прояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

«Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Подразделения выехали автоматом согласно расписанию выезда. Сработка ложная, пожара нет», - сообщили спасатели.