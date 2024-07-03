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Происшествия

К зданию областного правительства прибыли пожарные бригады

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В среду, 3 июля, жителей Пензы насторожило множество пожарных машин, которые прибыли к зданию областного правительства на улице Московской.

Кадры со спецтехникой, вереницей выстроившейся у стен и на въезде на парковку, появились в социальных сетях. «Наверное, вся пожарная Пенза приехала», - поделилась впечатлениями горожанка.

Пензенцы отметили, что не видели дыма или огня в окнах здания. Некоторые предположили, что небывалое количество техники собралось из-за учений.

К зданию областного правительства прибыли пожарные бригады

Ситуацию прояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

«Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Подразделения выехали автоматом согласно расписанию выезда. Сработка ложная, пожара нет», - сообщили спасатели.

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Источник — фото группы «Короче, Пенза»
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