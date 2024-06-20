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Общество

В пензенском ресторане подавали мясо сомнительного происхождения

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В ресторане грузинской кухни, расположенном в центре Пензы, посетителей кормили мясом неизвестного происхождения. Это выявил специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

На сайте ресторана представлено меню, в котором имеются блюда на мангале, горячие блюда, мясные супы и салаты.

Согласно документам, размещенным в информационной системе «Меркурий», с 13 мая по 10 июня вся животноводческая продукция поступила на предприятие общепита без ветеринарных сопроводительных документов.

«Таким образом, не представляется возможным судить о реальном качестве и безопасности готовой продукции, а также происхождении сырья, используемого для приготовления блюд в данном заведении общепита. Это создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан», - сообщили в управлении.

Предприятию общественного питания было объявлено предостережение.

В 2023 году в одно из пензенских кафе, согласно документам, с апреля по сентябрь вообще не поступали свинина, говядина и баранина. Однако в меню, размещенном на сайте кафе, предлагались блюда на мангале, горячие блюда, мясные супы и салаты. Эксперты пришли к выводу, что мясо поступало в точку общепита без ветеринарных сопроводительных документов.

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