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Общество

В подгузниках для детей нашли дрожжи и плесневые грибки

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Роскачество проверило подгузники-трусики для детей весом до 20 кг. В некоторых изделиях обнаружены дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибки, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Всего эксперты исследовали продукцию 21 торговой марки Mepsi, Вella baby happy, Pipitto, Senso, YokoSun, «Солнце и Луна», Fisher-Price, «Каспер», Predo Baby, Lovular, Elibell, «Красная цена», Moony, Huggies, Watashi, Merries, Pampers, «Самокат», Baby Go и Joonies. Грибки и дрожжи нашли именно в изделиях последнего бренда. По мнению специалистов, они могли попасть в подгузники как в процессе производства, так и хранения, доставки.

В памперсах 19 брендов зафиксировали нарушения требуемого уровня pH. В норме показатель оказался только у марок Mepsi и Bella baby Happy.

Эксперты отметили, что все изделия оказались нетоксичными, содержание цинка, мышьяка, хрома и свинца в них не превысило допустимые нормы.

Кроме того, в Роскачестве оценили впитываемость подгузников. Самый лучший результат (0,18 секунды на 80 миллилитров влаги) оказался у продукции марки Mepsi, а худший (1,1 секунды) - у Senso и Baby Go.

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