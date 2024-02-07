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Общество

В Пензе водителей призвали убрать с улиц стоящий транспорт

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На Пензу надвигается очередной снегопад, что существенно осложнит дорожные условия. В связи с этим в мэрии обратили внимание водителей на важность соблюдения правил парковки.

Стоянка в неположенном месте затрудняет проезд коммунальной техники. Спецмашины не могут качественно расчистить улицы.

«Владельцам большегрузного транспорта, припаркованного вдоль проезжей части, нужно переместить транспортные средства и хранить их без создания помех в организации благоустройства территории города», - предупредили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что из-за брошенных машин на некоторых улицах не могут очистить от снега не только проезжую часть, но и крыши. Так, сугробы и наледь на кровле гимназии № 4, расположенной на улице Карла Маркса, угрожают прохожим, однако убрать их не смогли: коммунальщикам помешали припаркованные автомобили, владельцев которых не нашли.

На заставленные большегрузами улицы часто жалуются жители Арбековской Заставы. Администрация готова бороться с нарушителями, для чего планировала перемещать припаркованные вдоль дороги фуры специально приобретенными эвакуатором.

Необходимо отметить, что в Пензе нет стоянки для большегрузов.

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