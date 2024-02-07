Снег с крыши гимназии на Карла Маркса не смогли убрать в срок

07.02.2024 | 16:17

Удалить снег с крыши гимназии № 4 в Пензе, угрожающий прохожим на улице Карла Маркса, в обещанный срок - до 7 февраля - не удалось.

Читательница 6-го числа прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» фотографию пластов снега, свисающих с кровли учебного заведения. «Крыша над проходом, где активно ходят школьники и другие прохожие, выглядит вот так», - подписала она.

«Когда вас прибьет снегом, тогда и звоните», «По утрам хожу в этом месте на работу, боюсь, как бы утро не стало последним», - поддержали автора в комментариях телеграм-канала PenzaInform.

Там же на претензию ответил представитель городского управления образования: «Администрацией гимназии № 4 будет организован вызов техники для очистки крыши от снега и льда. Работы будут завершены до 7 февраля».

Однако снег остался на месте, а от управления появилось пояснение: «Рядом с крышей гимназии № 4 «Ступени» имеются припаркованные автомобили неустановленных владельцев, что делает очистку кровли недоступной. Ведутся работы по установке личностей автовладельцев».

Машины на первой полосе улицы Карла Маркса оставляют каждый день, так что эта установка может затянуться. Пензенцам придется проявлять осторожность и надеяться на лучшее.