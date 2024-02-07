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Из жизни

Снег с крыши гимназии на Карла Маркса не смогли убрать в срок

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Удалить снег с крыши гимназии № 4 в Пензе, угрожающий прохожим на улице Карла Маркса, в обещанный срок - до 7 февраля - не удалось.

Читательница 6-го числа прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» фотографию пластов снега, свисающих с кровли учебного заведения. «Крыша над проходом, где активно ходят школьники и другие прохожие, выглядит вот так», - подписала она.

«Когда вас прибьет снегом, тогда и звоните», «По утрам хожу в этом месте на работу, боюсь, как бы утро не стало последним», - поддержали автора в комментариях телеграм-канала PenzaInform.

Снег с крыши гимназии на Карла Маркса не смогли убрать в срок

Там же на претензию ответил представитель городского управления образования: «Администрацией гимназии № 4 будет организован вызов техники для очистки крыши от снега и льда. Работы будут завершены до 7 февраля».

Однако снег остался на месте, а от управления появилось пояснение: «Рядом с крышей гимназии № 4 «Ступени» имеются припаркованные автомобили неустановленных владельцев, что делает очистку кровли недоступной. Ведутся работы по установке личностей автовладельцев».

Снег с крыши гимназии на Карла Маркса не смогли убрать в срок

Машины на первой полосе улицы Карла Маркса оставляют каждый день, так что эта установка может затянуться. Пензенцам придется проявлять осторожность и надеяться на лучшее.

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