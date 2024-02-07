Школьники из Победы вынуждены идти 10 км пешком или брать такси

07.02.2024 | 11:59

Школьники из поселка Победа, расположенного на окраине Пензы, не смогли добраться домой на последней маршрутке № 44 - она не приехала.

Об этом в группе губернатора в соцсети «Вконтакте» рассказала жительница Победы по имени Анна. По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 5 февраля.

«Пришлось вызывать такси, и это не в первый раз! Нужен школьный автобус на наш поселок Победа, городом он зовется только на бумаге. Удаленность 10 км, единственный транспорт ходит, как ему вздумается: хочет едет, хочет не едет», - обрисовала проблему мать школьника.

Ответ дали в Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В нем говорится, что маршрут № 44, соединяющий поселок Победа и улицу Светлую в микрорайоне Согласие, обслуживает индивидуальный предприниматель по нерегулируемому тарифу.

«Увеличение интервалов движения, невыполнение рейсов может происходить по причине сложной дорожной обстановки (заторы) либо схода автобусов с линии из-за технической неисправности», - пояснили в министерстве.

Такое положение дел не устроило жительницу Победы.

«А дети идите пешком 10 км по трассе М-5, где нет даже тротуаров! Верните тогда наш поселок Победа в состав Бессоновского района и дайте школьный автобус!» - потребовала она, предложив также сменить перевозчика на 44-м маршруте.

В минцифре проинформировали, что изменения транспортного обслуживание поселке Победа не планируется и других заявок на обслуживание маршрута № 44 от перевозчиков не поступало.

«При чем здесь заявки от перевозчиков? Вы даже не хотите вникнуть в суть вопроса, потому что вам нет никакого дела до чужих детей», - завершила разговор Анна. По ее мнению, проблему могло бы решить выделение автобуса для перевозки учеников.

11 января в Пензы состоялась передача 49 школьных автобусов. Они отправились в школы 24 районов, а также в два образовательных заведения областного центра - инженерно-строительный лицей № 52 и Губернский кадетский корпус по делам ГО и ЧС.