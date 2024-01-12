Школы Пензенской области получили 49 автобусов

12.01.2024 | 09:57

В четверг, 11 января, на Юбилейной площади Пензы состоялась церемония передачи 49 школьных автобусов. Они будут доставлять учеников в школы 24 районов, а также в 2 образовательных заведения областного центра - инженерно-строительный лицей № 52 и губернский кадетский корпус по делам ГО и ЧС.

Машины полностью соответствуют всем стандартам и нормам перевозки школьников. Они оснащены дополнительной ступенькой у передней двери. Специальные устройства препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость движения до 60 км/ч.

Автобусы оснащены электроподогревом, зеркалами заднего обзора, устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом, цифровым тахографом и навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. На них установлены проблесковые маячки оранжевого цвета.

«Маршруты движения школьного транспорта согласовываются перед началом учебного года с Госавтоинспекцией. Перевозка детей осуществляется под присмотром педагогов», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

В 2022 году в регион поступило 50 машин, в 2023-м их передали в муниципальную собственность и стали использовать по назначению. В 2024-м планируется передать в школы еще 50 транспортных средств.

Всего в Пензенской области 327 автобусов доставляют в школы более 7 500 учеников.

«Высвобождающиеся машины, имеющие удовлетворительное техническое состояние, передают организациям социальной сферы», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.