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Общество

На издание первого тома областной Красной книги потратят 1,3 млн руб.

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На издание первого тома Красной книги Пензенской области («Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения») из бюджета потратят 1 млн 300 тыс. рублей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Издание будет иметь твердый переплет бордового цвета с тиснением золотой фольгой. Оно будет вмещать более 200 цветных карт-схем и более 250 фотографий. Том будет издан в количестве 1 000 экземпляров, цена каждого - 1 300 рублей.

Срок исполнения контракта - 5 июля. Получателем Красной книги является Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Красная книга - государственный документ, являющийся основанием для природоохранной деятельности в регионе. Она состоит из двух томов.

Второй том («Животные») в последний раз обновляли в 2019 году. В нем приведено описание 115 видов беспозвоночных и 100 видов позвоночных животных, изложена информация об их распространении, численности, лимитирующих факторах и мерах охраны.

Первый том («Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения») был впервые издан в 2002 году и переиздавался в 2013-м. Третье издание запланировано на 2024 год. В него будут добавлены 25 видов сосудистых растений, 8 видов мхов, 11 видов лишайников и 14 видов грибов.

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