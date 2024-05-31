Для пензенцев проведут сеансы иммерсивного чтения

31.05.2024 | 21:20

Пензенцев приглашают посетить фестиваль иммерсивного чтения «Сказка - улицам города». Он будет проходить с 12 июня по 7 июля.

Цель фестиваля - привить юным жителям областного центра любовь к чтению и организовать их летний досуг.

Интерактивные площадки развернут в скверах имени Дениса Давыдова на улице Московской (12, 23 июня и 7 июля с 12:00 до 17:00) и «Спутник» в селе Засечном (16 и 30 июня с 15:30 до 19:30).

Сеансы иммерсивного чтения проведет актер «Театра Доктора Дапертутто» Дмитрий Аксенов. В рамках программы также будет работать литературная экспозиция, где желающим раздадут книги для чтения и расскажут, как можно забрать их домой.

Кроме того, участников ждут литературные квесты, мастер-классы по изготовлению игрушек и аппликаций, спектакли и программы с ростовыми куклами, рассказали специалисты МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы».

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.