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Общество

Переиздан первый том Красной книги Пензенской области

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Вышло переиздание первого тома Красной книги Пензенской области, посвященного сосудистым растениям, мхам, лишайникам и грибам.

Красная книга - уникальный справочник, где представлена информация о редких видах, обитающих в регионе, и о состоянии их популяций. Она состоит из двух томов и является государственным документом, являющимся основанием для природоохранной деятельности в регионе.

Второй том («Животные») в последний раз обновляли в 2019 году. В нем описано 115 видов беспозвоночных и 100 видов позвоночных животных, изложена информация об их распространении, численности, лимитирующих факторах и мерах охраны.

Первый том («Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения») был впервые издан в 2002 году и переиздавался в 2013-м. Теперь вышло первое переиздание за последние 10 лет.

«В нем описаны 211 видов сосудистых растений, 19 видов мхов, 27 видов лишайников и 50 видов грибов. Все статьи иллюстрированы фотографиями, рисунками и картами, которые показывают распространение видов на территории региона», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото областного минлесхоза
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