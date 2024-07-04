Сетевое издание|18+|Четверг|4 июл 2024|10:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+34oC
+35oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Желающая жить в Никольском районе иностранка потратилась на диплом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Никольском районе иностранка, прибывшая из страны ближнего зарубежья, предъявила полицейским поддельный диплом российского вуза.

Сотрудники сразу же заметили признаки фальшивки, забрали документ у женщины и передали его на экспертизу. Факт подделки специалисты подтвердили.

«Было установлено, что представленный на исследование документ не соответствует бланкам дипломов о высшем образовании Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Женщина призналась, что действительно не обучалась в вузе, не сдавала экзамены, а просто купила диплом, чтобы получить вид на жительство.

В отношении нее возбудили уголовное дело. Иностранке грозит лишение свободы на срок до 1 года.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте