Желающая жить в Никольском районе иностранка потратилась на диплом

04.07.2024 | 08:28

В Никольском районе иностранка, прибывшая из страны ближнего зарубежья, предъявила полицейским поддельный диплом российского вуза.

Сотрудники сразу же заметили признаки фальшивки, забрали документ у женщины и передали его на экспертизу. Факт подделки специалисты подтвердили.

«Было установлено, что представленный на исследование документ не соответствует бланкам дипломов о высшем образовании Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Женщина призналась, что действительно не обучалась в вузе, не сдавала экзамены, а просто купила диплом, чтобы получить вид на жительство.

В отношении нее возбудили уголовное дело. Иностранке грозит лишение свободы на срок до 1 года.