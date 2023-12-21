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Общество

Уволенным добровольцам хотят разрешить лечиться в госпиталях

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На заключение Правительства РФ направлен законопроект, позволяющий уволенным добровольцам проходить обследование и лечение в военных госпиталях.

Сейчас такое право есть только у военных, уволенных со службы по контракту вследствие ранения, и членов их семей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, в закон «О статусе военнослужащих» предлагается внести изменения, согласно которым служащие в добровольческих формированиях, получившие ранения и уволенные впоследствии из числа добровольцев, смогут проходить обследование и лечение в военно-медицинских организациях.

Как пояснил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект подготовлен для того, чтобы добровольцы имели возможность так же пользоваться соответствующими учреждениями, входящими в систему Министерства обороны РФ.

В новом году рабочая группа продолжит работу над документом с учетом позиции правительства.

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