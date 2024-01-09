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Общество

За год в библиотеке имени Лермонтова оцифровали более 2 тысяч изданий

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В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова полным ходом идут работы по оцифровке фондов.

За 2023 год в электронный формат перевели свыше 2,5 тыс. единиц хранения: книг, газет и журналов.

«В основном это материалы краеведческого характера. Эта информация очень нужна и студентам, и школьникам, и преподавателям, и просто увлеченным историей родного края пензенцам. Поэтому очень важно, чтобы заинтересованные граждане получали ее в удобной им форме», - написал во вторник, 9 января, губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Работники библиотеки в первую очередь оцифровывают печатные издания, которые пользуются у читателей большим спросом. Например, в указателе «Литература о Пензенской области» содержится информация о книгах, статьях, посвященных региону. Издание выпускалось с 1950-х до 1990-х годов.

В 2023 году электронными версиями фондов воспользовались более 11 тысяч посетителей Лермонтовки.

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