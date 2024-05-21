Сетевое издание|18+|Вторник|21 мая 2024|16:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Бессоновском районе лжемать обманула государство на полмиллиона

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Перед судом предстанет 43-летняя жительница Тамбовской области, получившая выплату на несуществующего ребенка.

В марте 2022 года женщина через доверенное лицо обратилась в МФЦ Москвы с заявлением о рождении ребенка, которого в действительности не было, и получила свидетельство о рождении.

Через три месяца она заключила с директором сельскохозяйственного потребительского кооператива договор на строительство жилого дома на земельном участке в селе Ухтинка Бессоновского района Пензенской области и получила на свой лицевой счет заемные средства в сумме более 524 тысяч рублей.

После этого лжемать обратилась в отделение Пенсионного фонда России за выплатой материнского капитала с целью погашения займа. В июле вся сумма была перечислена потребительскому кооперативу в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору потребительского займа.

На деньги, полученные от организации, тамбовчанка не собиралась строить жилье - она их потратила. Теперь женщине предстоит ответить за мошенничество в крупном размере.

«Вину обвиняемая признала, но мер к возмещению ущерба не приняла. Отделение Соцфонда по Пензенской области предъявило иск о взыскании с нее незаконно полученного маткапитала», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее стало известно, что 30-летняя женщина, приехавшая из Сызрани, сумела получить деньги на несуществующего ребенка сначала в Пензенском, затем в Лопатинском районе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте