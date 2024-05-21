В Бессоновском районе лжемать обманула государство на полмиллиона

21.05.2024 | 12:47

Перед судом предстанет 43-летняя жительница Тамбовской области, получившая выплату на несуществующего ребенка.

В марте 2022 года женщина через доверенное лицо обратилась в МФЦ Москвы с заявлением о рождении ребенка, которого в действительности не было, и получила свидетельство о рождении.

Через три месяца она заключила с директором сельскохозяйственного потребительского кооператива договор на строительство жилого дома на земельном участке в селе Ухтинка Бессоновского района Пензенской области и получила на свой лицевой счет заемные средства в сумме более 524 тысяч рублей.

После этого лжемать обратилась в отделение Пенсионного фонда России за выплатой материнского капитала с целью погашения займа. В июле вся сумма была перечислена потребительскому кооперативу в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору потребительского займа.

На деньги, полученные от организации, тамбовчанка не собиралась строить жилье - она их потратила. Теперь женщине предстоит ответить за мошенничество в крупном размере.

«Вину обвиняемая признала, но мер к возмещению ущерба не приняла. Отделение Соцфонда по Пензенской области предъявило иск о взыскании с нее незаконно полученного маткапитала», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее стало известно, что 30-летняя женщина, приехавшая из Сызрани, сумела получить деньги на несуществующего ребенка сначала в Пензенском, затем в Лопатинском районе.