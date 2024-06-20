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Общество

В библиотеках введут особый порядок оборота книг писателей-иноагентов

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Для книг авторов-иноагентов планируют ввести особый порядок оборота в библиотеках. Такой законопроект рекомендовал принять Госдуме в первом чтении Комитет по культуре.

Инициаторы проекта поясняют, что сейчас на стендах и полках публичных библиотек свободно размещаются и предоставляются во временное пользование документы, созданные авторами, включенными в реестр иностранных агентов, а также лицами, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Таким образом пропагандируются и позиционируются писатели, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации.

Согласно документу, устанавливать порядок формирования перечня таких книг будет Министерство культуры РФ.

Как уточняет РИА Новости, Правительство РФ поддержало законопроект при условии доработки.

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Источник — фото pixabay.com
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