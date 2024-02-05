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Общество

За год у жителей Пензенской области изъяли более 1 000 ружей

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В Пензенской области за 2023 год изъяли более 1 200 единиц оружия, в 90% случаев это были гладкоствольные или нарезные ружья.

Чаще всего их сдавали родственники жителей региона, которые занимались охотой, но умерли.

Также сотрудники регионального управления Росгвардии изымали всевозможные переделки, так называемые поджиги.

«Такая работа велась в ходе ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий. - Прим. ред.), когда приходили сотрудники полиции, Росгвардии и находили у граждан, например, какой-то переделанный пистолет», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

За год у жителей Пензенской области изъяли более 1 000 ружей

Также за год изъято 4,5 тыс. патронов.

За год у жителей Пензенской области изъяли более 1 000 ружей

Сейчас на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) управления Росгвардии по региону состоят свыше 23 тысяч владельцев оружия. Большинство из них - охотники, они имеют гладкоствольные, нарезные ружья. Некоторые являются обладателями сразу нескольких штук.

За год у жителей Пензенской области изъяли более 1 000 ружей

«В 2023 году сотрудниками ЛРР было осуществлено свыше 220 проверок обеспечения надлежащего учета, сохранности оружия и боеприпасов у юридических лиц. Проведено более 5,5 тысячи проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия. За нарушение правил оборота оружия к административной ответственности привлечено более 500 граждан и должностных лиц», - сообщили в Росгвардии.

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Источник — фото Управления Росгвардии по области
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