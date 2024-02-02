Сезонные инфекции поражают все больше жителей Заречного

02.02.2024 | 16:32

С 26 января по 1 февраля в Заречном по сравнению с предыдущей неделей на 25% увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ и на 41% - COVID-19.

Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на данные межрегионального управления № 59 ФМБА России.

Среди заразившихся коронавирусной инфекцией зареченцев 38,8% - дети, 61,2% - взрослые (из них 58,7% - пациенты в возрасте 60+). На амбулаторном лечении в МСЧ № 59 находятся 19 человек.

Грипп на текущей неделе выявлен у 20 взрослых и 21 ребенка.

Среди больных ОРВИ взрослое население составило 50,7%, дети до 17 лет - 49,3%. Во второй группе 28,3% - дети из организованных коллективов, школьники - 52,2%.

Ранее стало известно, что с 22 по 28 января в Пензенской области было зарегистрировано 1 083 случая гриппа и 3 609 ОРВИ - меньше, чем неделей ранее. Диагноз «коронавирусная инфекция» медики поставили 259 пациентам, как и на предшествующей неделе. 6 инфицированных COVID-19 скончались.