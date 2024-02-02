Сетевое издание|18+|Пятница|2 фев 2024|17:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Сезонные инфекции поражают все больше жителей Заречного

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 26 января по 1 февраля в Заречном по сравнению с предыдущей неделей на 25% увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ и на 41% - COVID-19.

Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на данные межрегионального управления № 59 ФМБА России.

Среди заразившихся коронавирусной инфекцией зареченцев 38,8% - дети, 61,2% - взрослые (из них 58,7% - пациенты в возрасте 60+). На амбулаторном лечении в МСЧ № 59 находятся 19 человек.

Грипп на текущей неделе выявлен у 20 взрослых и 21 ребенка.

Среди больных ОРВИ взрослое население составило 50,7%, дети до 17 лет - 49,3%. Во второй группе 28,3% - дети из организованных коллективов, школьники - 52,2%.

Ранее стало известно, что с 22 по 28 января в Пензенской области было зарегистрировано 1 083 случая гриппа и 3 609 ОРВИ - меньше, чем неделей ранее. Диагноз «коронавирусная инфекция» медики поставили 259 пациентам, как и на предшествующей неделе. 6 инфицированных COVID-19 скончались.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте