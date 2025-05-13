В Пензенской области резко выросло число зараженных гриппом

13.05.2025 | 17:03

В Пензенской области за неделю, с 5 по 11 мая, выявили 964 случая ОРВИ. Это на 41% больше, чем за предыдущий отчетный период, когда было 680.

У 51 жителя региона диагностировали грипп (из них 5 - в Пензе), среди зараженных - 19 детей в возрасте до 14 лет (в областном центре - 1).

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрировался в Нижнеломовском, Мокшанском, Никольском, Спасском, Пензенском, Городищенском, Камешкирском, Малосердобинском, Вадинском, Лопатинском, Земетчинском районах и Кузнецке, перечислили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом в конце апреля наблюдался спад по всем показателям. Тогда первый замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева предостерегала, что не стоит надеяться на завершение эпидемиологического сезона гриппа.

По ее словам, вспышки инфекции возможны и в мае - из-за перепадов температуры.