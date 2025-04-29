В Пензенской области дети стали чаще болеть ОРВИ

29.04.2025 | 13:36

В Пензенской области за неделю, с 21 по 27 апреля, выявили 1 333 новых случая ОРВИ. Это на 1,7% меньше, чем за предыдущий отчетный период, когда было 1 356, однако отмечается рост заболеваемости среди детей.

Их удельный вес в общей структуре пациентов на 17-й неделе 2025 года составил 30,2% (на 16-й - 27,5%; на 15-й - 25,7%), уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю у 51 жителя области диагностировали грипп (из них 9 - в Пензе), среди зараженных - 19 детей в возрасте до 14 лет (из них 2 - в Пензе).

23 апреля первый замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева спрогнозировала рост числа случаев гриппа из-за похолодания.

По ее словам, не стоит надеяться, что эпидемиологический сезон гриппа подошел к концу. Вспышки инфекции возможны и в мае.