В Пензенской области за неделю 5 608 человек заболели ОРВИ и гриппом

24.01.2024 | 12:18

В Пензенской области ситуация по гриппу остается сложной. С 15 до 21 января зарегистрировано 1 420 случаев гриппа во всех районах, а также Кузнецке и Пензе. Неделей раньше пациентов с таким диагнозом насчитывалось 1 442.

Всего за семидневку в регионе врачи 5 608 раз диагностировали грипп и ОРВИ, в том числе у 2 738 жителей областного центра.

В целом по региону это на 11,2% меньше, чем неделей ранее (по Пензе -21,8%).

Специалисты управления Роспотребнадзора по Пензенской области отмечают, что 15,5% заболевших - дети (ранее - 12,3%).

Больше всего заболевших в Башмаковском, Мокшанском, Лунинском, Нижнеломовском, Сердобском, Никольском, Колышлейском, Шемышейском, Наровчатском, Вадинском, Малосердобинском, Спасском, Камешкирском, Бековском районах и в Пензе.