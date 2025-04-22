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Общество

Пензенцы продолжают заражаться гриппом

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Жители Пензенской области продолжают заражаться гриппом. За неделю с 14 по 20 апреля в регионе выявили 78 новых случаев опасной инфекции. Это на 54 меньше, чем за предыдущий отчетный период, когда было 132.

Почти половина новых заболевших (35) - дети в возрасте до 14 лет, уточнили в областном управлении Роспотребнадзора.

30 пациентов с гриппом (в том числе 5 детей) являются жителями Пензы, также вирус регистрировался в Бессоновском, Иссинском, Пензенском, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Бековском, Каменском, Белинском и Башмаковском районах.

Всего в течение недели выявлено 1 356 случаев ОРВИ, что на 13,2% меньше, чем было до этого (1 562).

«Заболеваемость ОРВИ в Пензе во всех возрастных группах ниже контрольного уровня», - подчеркнули специалисты.

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