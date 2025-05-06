За неделю у 23 жителей Пензенской области выявили грипп

06.05.2025 | 13:46

В Пензенской области за неделю, с 28 апреля по 4 мая, выявили 680 случаев ОРВИ. Это на 49% меньше, чем за предыдущий отчетный период, когда было 1 333.

У 23 жителей области диагностировали грипп (из них 4 - в Пензе), среди зараженных - 9 детей в возрасте до 14 лет (в областном центре - 0).

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрировался в Никольском, Мокшанском, Нижнеломовском, Наровчатском, Лопатинском, Малосердобинском, Пензенском, Башмаковском, Сердобском, Бессоновском районах и Кузнецке, перечислили в региональном управлении Роспотребнадзора.

23 апреля первый замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева заявила, что не стоит надеяться на завершение эпидемиологического сезона гриппа.

По ее словам, вспышки инфекции возможны и в мае - из-за перепадов температуры.