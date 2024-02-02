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Общество

Мигрантов, получивших гражданство России, хотят призывать до 50 лет

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Для мужчин, получивших российское гражданство, хотят повысить призывной возраст до 50 лет. Проект поправок к закону «О воинской обязанности и воинской службе» опубликован в электронной базе «Законотворчество».

В пояснительной записке говорится, что уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, уклоняются от постановки на воинский учет. Другой вариант: они дожидаются 30-летия - предельного призывного возраста - и только потом оформляют гражданство.

«Согласно статистике МВД России за январь-октябрь 2023 года, российское гражданство получили более 318 тысяч иностранных граждан, основную часть составляют выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана. Каждый гражданин независимо от способа приобретения гражданства не только пользуется благами, которые ему предоставляет наше государство, но и обязан в необходимых случаях встать на его защиту», - поясняют авторы законопроекта.

Они подчеркивают, что вопрос приобрел особую актуальность в условиях проведения специальной военной операции.

Согласно предлагаемым изменениям, призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола, получившие гражданство Российской Федерации, в возрасте от 18 до 50 лет.

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